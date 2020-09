Positiver Wochenauftakt für den DAX: Bei einem Plus von 1,3% klettert der deutsche Leitindex deutlich über die Marke von 13.000 Punkten. Die Börsen in den USA bleiben heute feiertagsbedingt geschlossen. Während sich die Exporte in China im August stärker als erwartet erholten, blieben in Deutschland Daten zum verarbeitenden Gewerbe mit einem leichten Anstieg hinter den Erwartungen zurück. Autobauer im Fokus der Anleger Als meistgehandelte Aktie in Stuttgart geht es für Daimler heute 2,3% auf 44,86 ...

