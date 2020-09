Die Stuttgarter Derivateanleger bevorzugen bei den Derivaten heute Optionsscheine. Umsatzspitzenreiter ist ein Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ) auf den Live-Cardioanbieter Peloton Interactive. In dem Optionsschein halten sich Käufer und Verkäufer in etwa die Waage. Für die Peloton-Aktie geht es heute 7,2% auf 74 Euro bergauf. Auch auf Coca-Cola kaufen die Derivateanleger an der Euwax heute einen Call-Optionsschein (WKN MC7926). Im ersten Halbjahr brachen die Umsätze von Coca-Cola um 28% auf 7,2 Milliarden ...

