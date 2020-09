Der Hersteller von Fitness-Armbändern war 2015 an die Börse gegangen und nachdem der Kurs vorübergehend bis über 50 $ getrieben worden war, implodierte er schließlich. Seit gut drei Jahren dümpelt die Aktie innerhalb einer Spanne von 5 und 7 $ seitwärts. Letzte Woche zuckte der Kurs immerhin kurz nach oben, als die neue Stress-Management-Smartwatch "Sense" vorgestellt wurde. Zweifelhaft, ob das neue Produkt den Durchbruch bringt.



Auch für die nächsten zwei bis drei Jahre dürfte Fitbit selbst auf EBITDA-Basis tiefrote Zahlen schreiben. Ob man unter dem Strich überhaupt jemals profitabel sein wird, ist gar nicht absehbar. Zudem könnte die Übernahme durch Google noch am Veto der Wettbewerbsbehörden scheitern.



