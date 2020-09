Nach den jüngsten Verlusten im Zuge der Kurseinbrüche an den US-Börsen starten DAX und Co mit Gewinnen in die neue Handelswoche. Dabei zeigt sich: Vor allem Zykliker sind zum Wochenstart gefragt. Das gilt auch für Deutz.Keine Frage: Motorenhersteller Deutz hat im ersten Halbjahr unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie gelitten. Der Rückgang in wichtigen Abnehmerbranchen, der sich bereits im Vorjahr in einem schwachen Auftragsbestand niedergeschlagen hat, war auch in den ersten Monaten 2020 zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...