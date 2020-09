Die Commerzbank-Aktie schoss am Freitag regelrecht in die Höhe, als Gespräche in Spanien über eine mögliche Fusion zwischen Caixabank und Bankia publik wurden. Die deutsche Großbank wird schon seit Jahren als Übernahmekandidat gehandelt. Doch außer den Verhandlungen mit der Deutschen Bank über einen Zusammenschluss Anfang letzten Jahres gab es bisher keine ernsthaften Offerten. Ändert sich das demnächst? In Europa gibt es zu viele Banken, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Peripherie. ...

