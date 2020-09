Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsboutique H2O hat in einem Schreiben an ihre Kunden erstmals öffentlich dargelegt, wie hoch der Anteil der illiquiden Wertpapiere in jenen Fonds ist, welche die Gesellschaft vor kurzem eingefroren hat, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach rangiere die Spanne der schwer verkäuflichen Papiere beim H2O Adagio (ISIN FR0010923359/ WKN A1W9G9) und dem H2O Moderato (ISIN FR0010923367/ WKN A1W9HB) zwischen sieben und neun Prozent. Der Anteil variiere je nach Fonds und erreiche bis zu 30 Prozent beim H2O Multibonds (ISIN FR0010923375/ WKN A1J7Z1) und sogar bis zu 35 Prozent beim H2O Allegro (ISIN FR0011015460/ WKN A14WE8). ...

