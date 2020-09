Baden-Baden (ots) - "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight": neue Folgen, Web-Exclusives auf Youtube und Facebook / neuer Sendeplatz: ab 27.9.2020, 22:50 Uhr, im SWR FernsehenDie gepflegte Latenight-Unterhaltung mit Pierre M. Krause geht in eine neue Staffel: "Die Pierre M. Krause Show" ist am 3.9. mit einem Relaunch auf Youtube und Facebook an den Start gegangen. Jeden Donnerstag gibt es ein neues Web-Exclusive. Mit dabei: Friedrich Liechtenstein, Harald Schmidt, Kevin Kühnert, Ingo Zamperoni, Jasmin Wagner und viele mehr. Jeweils am Sonntag, ab 21 Uhr, kann man dort auch die jeweils neue Folge der Show ansehen: youtube.com/channel. Im SWR Fernsehen wartet ein neuer Sendeplatz auf die "Pierre M. Krause Show": der neue Latenight-Sonntag. Aktuelle Folgen gibt es ab 27. September 2020, 22:50 Uhr - im Anschluss, 23:20 Uhr, folgt "Walulis Woche".Friedrich Liechtenstein, MedienmanagerIm neuen Web-Exclusive spielt Friedrich Liechtenstein einen skrupellosen Medienmanager, der Pierre im Internet ganz groß machen will. Im Bonner "La Redoute", in dem schon Staatsfrauen und -männer von der Regierung empfangen wurden, trifft Pierre ihn zur Erarbeitung eines neuen Medienkonzepts. Seitenhiebe auf Entertainment- und Comedybranche inklusive. So aberwitzig Liechtensteins Vorschläge für Pierres Youtube-Karriere sein mögen, die Kernbotschaft stimmt: Pierre M. Krause macht jetzt mehr auf Youtube! Und auf Facebook! Ab jetzt zu sehen auf youtube.com/channel und facebook.com/Pierre.M.Krause.Show/Web-Exclusives, neue Formate: Talk, Punchlines, Themen-SpecialsIn kommenden Web-Exclusives spaziert Pierre M. Krause mit Harald Schmidt durch die Kölner Altstadt und lässt sich die spezifischen Tücken der dortigen Parkhäuser erklären, holt Ingo Zamperoni direkt nach den "Tagesthemen" am Studio für ein Feierabendbier ab oder trifft 90er-Ikone Jasmin Wagner in den Weinkellern der Pfalz. Mit Deutschlands angesagtestem Filmkritiker Wolfgang M. Schmitt fachsimpelt er ab sofort wöchentlich über Filmklassiker; mit Tahnee haut er sich schon zum Frühstück flache Punchlines um die Ohren. Die Online-Specials nutzt Pierre zudem, um sich intensiver mit Themen zu beschäftigen, die ihn umtreiben, und die in seiner Latenight bisher noch keinen Platz hatten: Die schwierige Lage der Innenstädte nach Corona wird dabei kurzweilig und dennoch vielschichtig behandelt, ebenso wie etwa die Zukunft der Windkraft oder die Spuren deutscher Kolonialgeschichte im Alltag.Im SWR Fernsehen - neuer Latenight-Sonntag"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", sonntags, 22:50 Uhr."Walulis Woche", sonntags, 23:20 UhrIm Netz:"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight"bei Facebook: https://www.facebook.com/Pierre.M.Krause.Show/und Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrskHS7NMZb_ntBJ3qevN-wAußerdem sind die Sendungen in der ARD Mediathek unter www.ardmediathek.de und unter www.SWR3.de/comedy/latenight/ zu sehen.Fotos über www.ARD-Foto.deInformationen auf der Presseseite: http://swr.li/Pierre.M.Krause.ShowPressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4699942