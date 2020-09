Berlin (ots) - Die einzige In-Water Bootsschau Deutschlands in diesem Jahr geht erfolgreich zu Ende und verbreitet Aufbruchsstimmung.Die BOOT & FUN inwater in Werder (Havel) endet erfolgreich und verbreitet mit einem Ausstellerzuwachs von 20 Prozent Aufbruchsstimmung innerhalb der Bootsbranche. Unter freiem Himmel zeigte der Event vom 4. bis 6. September 2020 die neusten Bootsmodelle sowie trendiges Outdoor-Equipment. Die Veranstaltung bot der Branche eine langersehnte Plattform, um sich dem interessierten Publikum zu präsentierten und übertraf die Erwartungen von Besuchern und Ausstellern. Zum dritten Mal konnten Wassersportfans in der Blütenstadt schauen, testen und kaufen - in diesem Jahr waren es mehr als 100 Exemplaren an und im Wasser."Meine Erwartungen und die der Aussteller wurden bei weitem übertroffen. Im dritten Jahr hat die Veranstaltung in Werder Besucher aus ganz Deutschland angezogen. Es war ein besonders schöner Auftakt zur BOOT & FUN Berlin Messe im November", sagt Daniel Barkowski, Projektleiter BOOT & FUN.Juroren des Best of Boats Award testeten auf der BOOT & FUN inwater PremierenIn diesem Jahr zeigte die BOOT & FUN inwater als einzige Veranstaltung in Deutschland Boote in ihrem Element, darunter auch Premieren wie die Prestige 32 GT und die Nuva M8."Für den Best of Boats Award 2020 war es perfekt, in Werder Bootsneuheiten internationaler Werften fahren zu können, die wegen abgesagter Events und Messen im Süden Europas nicht zur Verfügung standen. Die auf der BOOT & FUN inwater gezeigten Premieren waren für die angereisten Juroren aus fünf Ländern ein wesentlicher Teil des diesjährigen Testprogramms für Europas größten Motorboot-Award", sagte Best of Boats Koordinator Stefan Gerhard direkt nach dem Test-Event.Bekanntgegeben werden die Gewinner des Best of Boats Awards 2020 am 19. November auf der BOOT & FUN Berlin. Die feierliche Preisverleihung in fünf Kategorien wird erstmals auch als Live-Stream übertragen.Ausstellerstimmen nach dem Event"Wir ziehen den Hut vor dem Mut und dem Umsetzungswillen der Messeleitung speziell getrieben durch Projektleiter Daniel Barkowski. Wo noch kann man die Abstandsregeln schöner sowie entspannter genießen und einhalten als auf dem eigenen Boot", Meik Lessig, Enjoy Yachting."Der Besucheransturm und die Anzahl der Aussteller hat unsere Erwartungen an die BOOT & FUN inwater bei weitem übertroffen. Trotz des unbeständigen Wetters hatten wir zu jeder Zeit viele Interessenten auf unseren drei Booten. Besonders die begeisterten Reaktionen auf das "Ei-Home", das wir das erste Mal auf einer Messe präsentiert haben, waren überwältigend", Andreas Hoffmann, Nautilus Hausboote."Besser geht es nicht! Wir sind zum ersten Mal auf der BOOT & FUN inwater und sind mehr als zufrieden. Ich hätte nie erwartet, dass hier so viel kaufwilliges Publikum vor Ort ist. Wir kommen im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder", Frank Leut, Bootsbedarf Nord."Ein sehr interessiertes und fachlich hochwertiges Publikum war hier auf der BOOT & FUN inwater. Wir sind mit der Veranstaltung sehr zufrieden und das trotz der Corona Einschränkungen", Marcel Ranke, Allert Maritim.Mehr Infos zur BOOT & FUN inwater finden Sie hier (https://www.boot-berlin.de/DieMesse/InWater/).Mehr Infos zur BOOT & FUN BERLIN unter www.boot-berlin.de (http://www.boot-berlin.de/), auf Facebook (https://www.facebook.com/BootFunBerlin) und Instagram (https://www.instagram.com/bootundfunberlin/).BILDUNTERSCHRIFTENBild 1 - BOOT & FUN inwater 2020 MarinaBild 2 - BOOT & FUN inwater 2020 BootBild 3 - BOOT & FUN inwater 2020Weitere Fotos stehen hier (https://press.messe-berlin.com/fotoweb/archives/5044-Boot-Fun/?25=BOOT%20%26%20FUN%202020%20inwater) zur Verfügung.Über die BOOT & FUN BERLINDie BOOT & FUN BERLIN präsentiert vom 19. bis 22. November 2020 im Zentrum von Europas größtem Binnen- und Wassersportrevier eine beeindruckende Marken- sowie Modellvielfalt rund um den Wasser- und Outdoorsport. Hier lassen Wassersportbegeisterte die Saison ausklingen und informieren sich über die neuesten Trends des kommenden Jahres. Die Auswahl reicht von modernen Motorbooten über spektakuläre Segelyachten und eindrucksvollen Hausbooten bis hin zu gepflegten Gebrauchtbooten. Rudern, SUP, Fliegenfischen, Casting oder Kajak und Kanu fahren - angesagte Wassersportarten können hier vor Ort ausprobiert werden. Ergänzt wird das umfangreiche Angebot durch die angeschlossenen Messen AngelWelt, AngelBoot und AUTOTAGE BERLIN. Ein Ticket gilt für alle Veranstaltungen.Pressekontakt:Presse- und Öffentlichkeitsarbeit BOOT & FUN BERLIN:Christina ThomasJunior PR ManagerT +49 30 3038-2342christina.thomas@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/4699969