Oberhausen, den 07.09.2020 - Vorstand und Aufsichtsrat der NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667, "Gesellschaft") haben heute beschlossen, für den 5. November 2020 eine außerordentliche (virtuelle) Hauptversammlung einzuberufen und dieser eine ordentliche Kapitalherabsetzung im Verhältnis 3 zu 1 sowie eine Barkapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht der Aktionäre vorzuschlagen. Nach mehreren für die Gesellschaft wirtschaftlich schwierigen Jahren sehen Vorstand und Aufsichtsrat eine Erhöhung des Eigenkapitals der Gesellschaft durch eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen als erforderlich an, um den Finanzierungsbedarf zur Fortführung der laufenden Geschäftstätigkeit zu decken und um die Eigenmittel der Gesellschaft zu stärken. Nach der Einziehung von zwei Aktien, die der Gesellschaft von einem Aktionär unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, wird das Grundkapital der Gesellschaft EUR 7.373.478,00 betragen. Danach soll das Grundkapital im Wege der Zusammenlegung von Aktien von EUR 7.373.478,00 um EUR 4.915.652,00 auf EUR 2.457.826,00 herabgesetzt werden. Hierzu werden jeweils drei bestehende Aktien zu einer neuen Aktie zusammengelegt mit Folge, dass der rechnerische Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft über EUR 1,00 lieget, was der gesetzliche Mindestausgabepreis für neue Aktien nach dem deutschen Aktiengesetz (AktG) ist. Die Kapitalherabsetzung dient in voller Höhe zum Ausgleich von Verlusten. Anschließend soll das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen von EUR 2.457.826,00 um bis zu EUR 983.130,00 auf bis zu EUR 3.440.956,00 durch Ausgabe von bis zu 983.130 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Bezugsrecht der Altaktionäre erhöht werden. Dabei soll den Aktionären eine Mehrbezugsmöglichkeit ermöglicht werden. Eine Platzierung an Dritte soll erst erfolgen, nachdem alle Zeichnungswünsche inkl. der Mehrbezugsmöglichkeit von Aktionären erfüllt worden sind. Ein börsenmäßiger Bezugsrechtshandel soll nicht stattfinden und wird von der Gesellschaft nicht beantragt werden. NanoFocus AG

Fabian Lorenz

Telefon: +49 (0) 221/29831588

E-Mail: ir@nanofocus.de

Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D-Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt.

http://www.nanofocus.de



