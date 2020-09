Auf dem Hamburger Investorentag HIT war die Aktie von Wolftank-Adisa zuletzt so etwas wie ein Geheimfavorit. Abzusehen ist das schon allein an der starken Performance seit den Investorengesprächen auf dem HIT am 20. August. Mit Kursen um 26 Euro notiert der Anteilschein des in den Bereichen Tanksanierung, Reinigung von kontaminierten Böden sowie der Tankstellenerrichtung tätigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...