(shareribs.com) London 07.09.2020 - Zum Wochenauftakt fehlen bei Gold frische Impulse. Während der US-Dollar weiter relativ stark bleibt, kann sich der Goldpreis um 1.930 USD stabilisieren. Silber verbessert sich leicht. In den USA wird am Montag der Labor Day gefeuert. Die Aktienmärkte an der Wall Street sind geschlossen, so dass es beim Goldpreis an frischen Impulsen fehlt. Der US-Dollar kann sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...