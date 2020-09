Köln (ots) -Es ist das Duell David gegen Goliath: Auf der einen Seite einFamilienvater, der nach einem Autounfall querschnittsgelähmt ist undverzweifelt auf die Auszahlung seiner Unfallversicherung hofft. Aufder anderen Seite die Versicherung, die sich mit allen Mitteln genaudagegen wehrt. Das Besondere an diesem Fall: Die Anwältin desUnfallopfers hat bis vor Kurzem selbst für die Versicherunggearbeitet. Die Erkenntnis, ein ungerechtes System mitzutragen, hatsie die Seite wechseln lassen. Nun kämpft sie gegen ihre altenKollegen und deren unmenschliches Geschäftsmodell. Das aufrüttelndeWDR/ARD-Drama "Verunsichert - Alles Gute für Ihre Zukunft" istinspiriert von der wahren Geschichte der Bonner Anwältin BeatrixHüller. Regie führte Jörg Lühdorff, der auch das Buch geschriebenhat. Zu sehen ist der Film am Mittwoch, 9. September 2020, um 20.15Uhr im Ersten und schon jetzt in der ARD-Mediathek:http://ots.de/gn3NvvHenny Reents: "Figur Franziska Schlüter unglaublich inspirierend"Henny Reents spielt die weibliche Hauptrolle Franziska Schlüter. Überihre Rolle und warum sie sie angenommen hat, sagt sie: "Entscheidendwar, dass die Geschichte auf einer wahren Begebenheit beruht und ichdie Figur Franziska Schlüter unglaublich inspirierend finde."Franziska stelle ihre komplette berufliche Existenz noch einmalinfrage. "Das finde ich auch vor dem Hintergrund der Corona-Zeitextrem spannend. Wenn es die Scheinsicherheit, an der wir uns sotüchtig festhalten, nicht mehr gibt, wenn man dermaßen verunsichertwird, dann setzt man auf einmal ganz andere Prioritäten. Dann geht esum die wirklich existenziellen Fragen. Was ist wichtig in meinemLeben, wofür stehe ich ein? Brauche ich wirklich den totalenberuflichen Erfolg, um zufrieden zu sein? Was ist es, was michglücklich macht? Auf einmal geht es wieder zurück zu den eigenen,ursprünglichen Werten. Das ist bei meiner Figur ganz ähnlich."Martin Brambach: "Thema des Films ist gesellschaftlich sehr relevant"Martin Brambach spielt den alkoholkranken Anwalt Franz Sachtler. Überden Film sagt Brambach: "Ich freue mich ganz ehrlich sehr, bei diesemProjekt dabei gewesen zu sein. Das kann man nicht von jedem Filmsagen." Das Thema des Films ist für ihn "gesellschaftlich sehrrelevant und betrifft uns alle". Seine Rolle sieht Martin Brambachso: "Ich finde gebrochene Figuren interessant, und dieser Anwalt isteine gebrochene Figur. Er hat ein Alkoholproblem, und am Ende ist ertrotzdem derjenige, der seiner Kollegin entscheidend dabei hilft, indem Prozess gegen die Versicherung zu bestehen. Mir gefällt es, wennman nicht sagen kann: Das ist eindeutig ein Guter, das ist eindeutigeine heldische Figur. Es geht darum, Menschen zu spielen. Menschenmit einer Biografie.""Verunsichert - Alles Gute für die Zukunft" ist eine Produktion derZeitsprung Pictures GmbH für den Westdeutschen Rundfunk. DieProduzenten sind Michael Souvignier und Till Derenbach, Producerinist Katrin Kuhn. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei ElkeKimmlinger (WDR).Ausführliche Interviews mit Henny Reents, Martin Brambach undRegisseur und Drehbuchautor Jörg Lühdorff finden Sie unterwww.presse.wdr.de.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Stefanie SchneckWDR KommunikationTelefon 0221 220 7125stefanie.schneck@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4700054