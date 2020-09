Nachdem Telekom und Vodafone bereits vorgelegt haben, geht auch O2 im vierten Quartal 2020 mit seinem 5G-Netz an den Start. Zunächst soll der neue Mobilfunkstandard allerdings nur in Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt angeboten werden. Im vierten Quartal 2020 will auch O2 endlich ein 5G-Netz anbieten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Telefonica-Tochter hervor. Zum Start werden davon jedoch nur Kundinnen und Kunden in Teilen von Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt profitieren. Laut den bisherigen Informationen des Mobilfunknetzanbieters soll 5G bis 2022 in insgesamt 30 deutschen Großstädten verfügbar sein. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...