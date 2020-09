Der Kaffeepreis bastelt weiter an seinem massiven Boden. So zumindest erscheint die derzeitige charttechnische Lage beim Kaffee-Future der Sorte Arabica.Arabica-Kaffee ist die weltweite Benchmark für Kaffee-Futures. Sie werden an der Intercontinental Exchange (ICE) gehandelt. Die Sorte Arabica macht rund 75 % der weltweiten Kaffeeproduktion aus und wird vor allem in Brasilien (rund 40 % des weltweiten Kaffeeangebots) und in Kolumbien angebaut.Die Kaffeesorte Robusta macht die restlichen 25 % des weltweiten Kaffeeangebots aus und wird vor allem in Vietnam angebaut, woher 15 % der Weltkaffeeproduktion stammen. Weitere große Kaffeeexporteure sind Indonesien, Peru, Indien, Uganda, Äthiopien, Mexiko und die Elfenbeinküste. Unter den großen Verbraucherregionen bevorzugen die Europäer eher die Sorte Robusta, während in den USA vor allem die Sorte Arabica geschätzt wird.

