Die Hoffnung, dass die Europäische Zentralbank am Donnerstag dem Beispiel der Federal Reserve folgt und mit einer neuen Zielausrichtung ihrer Geldpolitik den Euro schwächen könnte, hat heute den Deutschen Aktienindex beflügelt und wieder zurück über die 13.000er Marke geschoben. Der DAX schließt damit direkt an die Dynamik an, die er vor der Korrektur an der Wall Street in der vergangenen Woche aufgebaut hatte, als alles danach aussah, als würde der Markt den Rückstand zu den US-Börsen nun endlich ...

