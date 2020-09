DJ MIT-Vorstand will Friedrich Merz als neuen CDU-Vorsitzenden

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) hat am Montag seine Unterstützung für Friedrich Merz als neuen CDU-Vorsitzenden bekräftigt. "Gerade auch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise bestätigen einmal mehr: Wir brauchen eine Führung, die für Sicherheit und wirtschaftlichen Aufschwung auf Basis der Sozialen Marktwirtschaft steht", erklärte das politische Sprachrohr des Mittelstands. "Friedrich Merz besitzt den Mut, die Fähigkeit und die internationale Erfahrung, um notwendige Reformen in Deutschland anzugehen, damit unsere Volkswirtschaft in einem weltweit schwierigen Umfeld wettbewerbsfähiger wird."

Der frühere Unionsfraktionschef Merz stehe für ein klares Profil der CDU, das sie von anderen Parteien unterscheidbarer mache. Anfang Dezember soll auf dem CDU-Parteitag der Nachfolger für die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt werden. Kramp-Karrenbauer hatte im Februar ihren Rückzug bekannt gegeben. Um den Posten bewerben sich neben Merz auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und der Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss, Norbert Röttgen.

September 07, 2020 11:28 ET (15:28 GMT)

