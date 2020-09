Russland wird am 30. September Frühphasenversuche mit einem zweiten potenziellen Corona-Impfstoff abschließen, der vom Vector Institute hergestellt wurde. Das Land gab letzten Monat bekannt, dass sein erster Impfstoff mit dem Namen "Sputnik V" bereits die Zulassung erhalten hat, so The Daily Sabah.N...

Den vollständigen Artikel lesen ...