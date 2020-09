Xiaomi bringt mit dem Poco X3 NFC ein neues Smartphone mit 120-Hertz-Display, einem Riesenakku und einer Vierfach-Kamera für 200 Euro. Und Qualcomms neuer Snapdragon 732G ist auch noch an Bord. Xiaomi hat am Montag ein neues Modell der beliebten Poco-Reihe vorgestellt. Waren die Poco-Phone F1 und F2 als sogenannte Flaggschiff-Killer konzipiert, will das Poco X3 NFC eher die gehobene Mittelklasse erobern. Dabei setzt das neue Poco durchaus Akzente, die auch einem Oberklasse-Smartphone gut zu Gesicht stehen würden. Stark: schnellerer SoC als Googles Pixel 4a Gehobene Mittelklasse ist am ...

