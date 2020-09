Lauf an der Pegnitz (ots) - Vom 04.09.2020 bis zum 05.09.2020 fand in Lauf an der Pegnitz der Landesparteitag 20.1 der Piratenpartei Bayern statt. Auf diesem wurde von den Mitgliedern ein neuer Landesvorstand gewählt, nachdem der alte Landesvorstand durch Corona bedingt sechs Monate über die reguläre Amtszeit hinaus kommisarisch im Amt war. Der neue gewählte bayerische Landesvorstand setzt sich wie folgt zusammen:- Vorsitzender: Martin Kollien-Glaser- Stellvertretender Vorsitzender: Arnold Schiller- Generalsekretär: Stefan Albrecht- Schatzmeister: Detlef Netter- Politischer Geschäftsführer: Mickey Sinclair- Beisitzer: Michael Ceglar- Beisitzer: Alexander Grabner- Beisitzer: Felix Schymura- Beisitzer: Yannick Schürdt"Ich freue mich sehr, dass die Mitglieder der Piratenpartei Bayern mir ein weiteres Jahr ihr Vertrauen gegeben haben, sie zu vertreten", erklärt der mittlerweile schon zum zweiten Mal wiedergewählte Landesvorsitzende Martin Kollien-Glaser.Weiter führt er aus:"Als Landesvorstand haben wir die große Aufgabe, die Bundestagswahlen im Herbst nächsten Jahres vorzubereiten. Dass wir PIRATEN weiterhin in den Parlamenten dringend gebraucht werden zeigt die aktuelle politische Situation. Schließlich werden von der Politik immer noch viele wichtige politische Themen wie die Digitalisierung, der Schutz unserer Privatsphäre, mehr Transparenz oder ernstgemeinter Klimaschutz höchstens halbherzig behandelt, was alles Themen sind, für die wir PIRATEN uns schon lange einsetzen."Pressekontakt:Martin Kollien-GlaserLandesvorsitzender PIRATEN Bayernmartin.kollien-glaser@piratenpartei-bayern.de01520 / 989 44 11Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/4700127