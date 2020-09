Gold ist derzeit einer der größten Bullen-Märkte des Jahres 2020. Der Goldpreis hat ein neues Allzeithoch erreicht und zieht immer mehr auch die Aufmerksamkeit von institutionellen Investoren auf sich.Und auch wenn sich das Tempo des Anstiegs etwas verlangsamt hat, so bleibt die Ausgangslage weiterhin vielversprechend.Neben dem Stammtisch-Mainstream stehen allerdings auch die Strategen der Investmentbanken und Vermögensverwalter, welche noch weitere Gründe für eine strategische Rolle von Gold in den Vermögensanlagen ihrer vermögenden Kunden haben.Es ist deshalb mehr als erwähnenswert, dass die UBS, der weltweit größte Vermögensverwalter, der Ansicht ist, dass Gold in einem diversifizierten Portfolio bis zu 10 % des Vermögens ausmachen könnte.

