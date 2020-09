DJ Aktien Schweiz nach Tagen der Schwäche wieder im Vorärtsgang

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach zwei Sitzungen der Schwäche hat der schweizerische Aktienmarkt am Montag sehr fest geschlossen. Die Umsätze fielen allerdings vergleichsweise dünn aus, da die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen blieben. Gestützt wurden die europäischen Börsen von ordentlichen Daten zur deutschen Industrieproduktion und sehr guten Handelsdaten aus China. Diese wurden als Beleg für eine Belebung des Welthandels gesehen. Der SMI gewann 1,4 Prozent auf 10.298 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 33,23 (zuvor: 54,18) Millionen Aktien.

Pharmawerte liefen in ganz Europa mit der Hoffnung auf einen baldigen Corona-Impfstoff sehr gut. Zuletzt wurde die Fantasie angefacht durch die australische CSL, die erste Verträge mit der australischen Regierung zur Lieferung von Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus abgeschlossen hat. Zudem war am Wochenende bekannt geworden, dass der künftige Corona-Impfstoff der Pharmakonzerne Sanofi und Glaxosmithkline weniger als zehn Euro pro Impfdosis kosten soll. In der Schweiz rückten Roche und Novartis um bzw. Prozent vor. Während Roche die US-Zulassung für das Medikament Gavreto (Pralsetinib) zur Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form Lungenkrebs erhielt und die Titel um 1,8 Prozent anzogen, meldete Wettbewerber Novartis Studienerfolge mit einem Asthmamittel. Der Kurs kletterte um 1,7 Prozent.

Nestle gewannen nur 0,4 Prozent. Der Lebensmittelkonzern will 30 Millionen Dollar bereitstellen, um in den USA verstärkt auf wiederverwertete Kunststoffe bei Nahrungsmittelverpackungen zu setzen. Nach einer positiven Branchenstudie zum Versicherungssektor zogen die eidgenössischen Sektorwerte an: Swiss Re, Swiss Life, Baloise und Zurich Insurance zogen um bis zu 2,3 Prozent an.

Technologietitel erholten sich derweil von den Abgaben aus der Vorwoche, AMS, Logitech und Temenos legten um bis zu 4,7 Prozent zu. Unter den Nebenwerten gewannen die Papiere des Medizintechnikers Medacta 3,9 Prozent nach Vorlage von Halbjahreszahlen. Die Burkhalter Gruppe (plus 3,6 Prozent) schloss das erste Halbjahr trotz der Coronakrise in der Gewinnzone ab.

