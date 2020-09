Die Aufklärung des VW-Dieselskandals geht in die nächste Runde. Nachdem hunderttausende Autofahrer bereits entschädigt worden sind, kämpfen VW-Aktionäre vor dem Oberlandesgericht Braunschweig weiter für eine Entschädigung. In dem Mammutprozess, der bereits seit zwei Jahren läuft, geht es um einen Streitwert von mehr als vier Milliarden Euro. Im September 2015 hatte Volkswagen in einer Ad-Hoc-Mitteilung ...

