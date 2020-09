NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran nach einem Treffen mit dem Finanzchef Bernard Delpit von 108 auf 104 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim freien Mittelzufluss des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns drohe Gegenwind, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Kennziffer dürfte im zweiten Halbjahr deutlich hinter dem ersten Halbjahr zurückbleiben. Die Kosteneinsparungen dürften aber im kommenden Jahr unterstützend wirken./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2020 / 16:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000073272

