DJ PTA-Adhoc: CLEEN Energy AG: Vorstandmitglied Mag. Klaus Dirnberger scheidet aus dem Vorstand aus

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Haag (pta046/07.09.2020/20:10) - Der Aufsichtsrat und das Vorstandsmitglied Mag. Klaus Dirnberger haben heute im Einvernehmen beschlossen, dass Herr Mag. Klaus Dirnberger mit sofortiger Wirkung sein Vorstands-Mandat zurücklegt. Herr Mag. Klaus Dirnberger hat in den letzten 18 Monaten maßgeblich zur Verbesserung der internen Prozesse, sowie zur Entwicklung eines tragfähigen Geschäftsmodells der CLEEN Energy AG beigetragen. Insbesonders hat Herr Mag. Klaus Dirnberger die Gründung und den Aufbau des Contracting-Geschäftsbereichs sowie die Gründung der 100%-Tochter CLEEN Energy Einsparcontracting GmbH begleitet und die solide Finanzierungsbasis der Projekte sichergestellt. In seinem Verantwortungsbereich wurde ein Finanz-Prokurist aufgebaut und wesentliche strukturelle Veränderungen in den Abläufen und Prozessen herbeigeführt, um das Unternehmen für das weitere Wachstum zu rüsten.

Nachdem der Prozess der Umstrukturierung nun abgeschlossen ist und Herr Mag. Klaus Dirnberger im Jahr 2019 aus dem Aufsichtsrat der CLEEN Energy AG mit diesen Aufgaben in den Vorstand gewechselt hat, ist nunmehr das Unternehmen auf die notwendige Besetzung im Vorstand und Führungsteam zurückgeführt worden. Herr Mag. Klaus Dirnberger wird jedenfalls noch bis Ende 2020 das Management der CLEEN Energy AG beraten und seine Expertise zur Verfügung stellen. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Herrn Mag. Klaus Dirnberger für die großartige Unterstützung in der herausfordernden Phase und den außerordentlichen Einsatz.

(Ende)

Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Höllriglstraße 8a, 3350 Haag Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Muntean Tel.: +43 7434 93 080 500 E-Mail: ir@cleen-energy.com Website: www.cleen-energy.com

ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

September 07, 2020 14:10 ET (18:10 GMT)