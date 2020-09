DJ IPO/Siemens Energy warnt unter anderem vor Gesundheitskrisen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Siemens Energy AG hat in ihrem Börsenprospekt vor möglichen Risiken unter anderem durch zukünftigen Gesundheitskrisen gewarnt. "Unsere Industrien und Geschäftstätigkeiten sind verschiedenen Risiken in Bezug auf globale oder lokale Ausbrüche von ansteckenden Krankheiten und anderen Krisen für die öffentliche Gesundheit ausgesetzt", schrieb die Siemens-Tochter in dem am Montagabend veröffentlichten Prospekt. "Insbesondere sind wir von den Folgen des Ausbruchs der jüngsten Coronavirus-Pandemie betroffen."

Angesichts des schärfer als erwarteten Gegenwinds durch die Corona-Krise hat Siemens Energy bereits angekündigt, die Kostensenkungen erhöhen. Da das Geschäft von der Verfügbarkeit gewisser Materialien, Teile und Komponenten abhängig sei, könne jegliche Störung der Lieferkette zu zusätzlichen Kosten oder Umsatzverlusten führen, warnte das Unternehmen weiter. Auch könnten die Segment Gas und Power Segment und, in geringerem Maße, die 67-prozentige spanische Tochtergesellschaft Siemens Gamesa nach der Trennung vom Siemens-Konzern Geschäftschancen verlieren.

Die Siemen AG hatte im Mai angekündigt, ihr ausgegliedertes Kraftwerks- und Energietechnikgeschäft im Herbst zu 55 Prozent an die Aktionäre zu verschenken. Unmittelbar vor der Erstnotiz der neuen Siemens Energy AG, die für den 28. September in Frankfurt geplant ist, sollen ihnen je ein Anteilsschein pro zwei gehaltene Siemens-Aktien zusätzlich ins Depot gebucht werden. Siemens Energy stellt Generatoren, Transformatoren, Hochspannungstechnik sowie Turbinen für fossil betriebene Kraftwerke und Windkraftanlagen her, letztere bei Siemens Gamesa.

Der Spinoff von Siemens Energy ist ein Baustein des radikalen Umbaus, den der scheidende Vorstandschef Joe Kaeser dem 173 Jahre alten Industrieunternehmen verordnet hat. Aus dem Konglomerat alter Schule sind mehrere eigenständige Firmen mit klarer Fokussierung hervorgegangen. Siemens Healthineers ist seit zwei Jahren an der Börse und hat mit dem Kauf des Strahlentherapiespezialisten Varian gerade erst die größte Übernahme in der Konzerngeschichte unter Dach und Fach gebracht.

