Cleen Energy-Vorstandsmitglied Klaus Dirnberger legt mit sofortiger Wirkung sein Vorstands-Mandat zurück. Er ist im Jahr 2019 aus dem Aufsichtsrat der in den Vorstand gewechselt und hat in den letzten 18 Monaten "maßgeblich zur Verbesserung der internen Prozesse, sowie zur Entwicklung eines tragfähigen Geschäftsmodells beigetragen", heißt es in einer Aussendung. Nachdem der Prozess der Umstrukturierung nun abgeschlossen ist, ist nunmehr das Unternehmen auf die notwendige Besetzung im Vorstand und Führungsteam zurückgeführt worden. Dirnberger wird noch bis Ende 2020 das Management beraten.

Den vollständigen Artikel lesen ...