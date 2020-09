E-Sport boomt. Das ist eine Schlagzeile, die man immer häufiger den Tageszeitungen entnehmen kann. Die zunehmende Beliebtheit virtueller Spiele sorgt schließlich auch dafür, dass die Gaming-Industrie neue Geschäftsmodelle rund um das Live-Streaming von Gaming entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine Live-Übertragung eines Computerspiels ins Internet. Mit Twitch hatte Amazon schon frühzeitig einen Fuß in diesem Markt gesetzt. In China gibt es in mit Huya einen dominierenden Player, der sich durch ein hohes zweistelliges Wachstum auszeichnet. Die Finanzlage von Huya ist gut, das Wachstum hoch und die Bewertung erscheint für ein Wachstumsunternehmen günstig. Einzig die mögliche Verschmelzung mit einem Tochterunternehmen von Tencent könnte einen bitteren Beigeschmack mit sich bringen. Worum es genau geht und ob die Aktie dennoch ein Kauf ist, das möchten wir mit der nachfolgenden Analyse herausarbeiten.

