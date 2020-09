Apple nach dem Aktiensplit: Warum neue Allzeithochs quasi vorprogrammiert sind

Wer Apple-Aktien (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) in seinem Depot hält, kann sich freuen, denn allen Unkenrufen zum Trotz ging es für die Papiere des iPhone-Herstellers in den vergangenen Jahren immer weiter nach oben. Auch im laufenden Jahr schrieb der US-Konzern an der Börse wieder einmal Geschichte.

Aktie im Korrektur-Modus

Nachdem der Aktienkurs zwischen Februar und März wegen der Corona-Pandemie zwischenzeitlich um rund ein Drittel auf in der Spitze 49,49 Euro zurückgeschlagen wurde, startete eine neue steile Aufhol-Rallye. Dabei kletterten die Notierungen bis zum 2. September auf ein neues Rekordhoch bei 117,50 Euro, woraufhin eine deutliche Korrektur zeitweise in den Bereich der 100-Euro-Marke folgte.

Apple-Chart: Börse Stuttgart

Rücksetzer hat Anleger überrascht

Für viele Anleger kam der jüngste Rücksetzer überraschend, denn der jüngste Aktiensplit des kalifornischen Konzerns sollte eigentlich für neuen Kursauftrieb sorgen. Am Montag, den 31. August, wurden aus einer alten Aktie des Tech-Giganten vier neue.

