Medienmitteilung vom 8. September 2020

Poenina bleibt stabil und setzt Wachstumsstrategie im ersten Halbjahr 2020 fort

Poenina blickt auf ein solides erstes Halbjahr zurück. Der Betriebsertrag sinkt pandemiebedingt um 6.2% auf CHF 110.6 Mio., der EBIT um 22.4% auf CHF 4.5 Mio. und der Gewinn um 20.9% auf CHF 3.4 Mio. gegenüber dem ersten Halbjahr 2019. Dank der erfolgten Fusion mit der Caleira ist im zweiten Halbjahr eine deutliche Steigerung der absoluten Finanzkennzahlen zu erwarten.

Das erste Halbjahr 2020 steht im Zeichen des Coronavirus. Dank der guten Positionierung im Markt und den vereinten Kräften aller Mitarbeitenden bleibt Poenina beständig. Die erschwerten Bedingungen machen sich in der Ertragslage des ersten Halbjahres wie erwartet negativ bemerkbar, was in Anbetracht der Umstände einem soliden Resultat entspricht.

Kennzahl 30.06.20 30.06.19 Veränderung Betriebsertrag CHF 110.6 Mio. CHF 117.9 Mio. -6.2% EBITDA CHF 5.5 Mio. CHF 7.1 Mio. -22.5% EBIT CHF 4.5 Mio. CHF 5.8 Mio. -22.4% Gewinn CHF 3.4 Mio. CHF 4.3 Mio. -20.9% Gewinn pro Aktie CHF 0.86 CHF 1.08 -20.2%

Fusion mit Caleira

Am 29. Juni 2020 ist die Fusion mit der Caleira Gruppe erfolgt. Damit setzt Poenina ihre Wachstumsstrategie konsequent fort und wächst in den Kernkompetenzbereichen um zwölf unternehmergeführte Gesellschaften, welche sowohl aus geografischer wie auch kultureller Sicht eine optimale Ergänzung der bisherigen Gruppe darstellen. Insgesamt zählt Poenina zurzeit 26 Gesellschaften im Kern- und Nebenkompetenzbereich in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

Marktumfeld

Die Corona-Krise und die beschlossenen Massnahmen zu deren Bekämpfung haben weitreichende Konsequenzen für Gesellschaft und Wirtschaft, welche sich auch im Baugewerbe bemerkbar machen. Obschon die Branche bisher von markanten Einschnitten verschont blieb, präsentieren sich die Bedingungen im Marktumfeld deutlich erschwert. Rückgänge sind insbesondere in der Nachfrage beim bewohnten Umbau sowie bei Servicearbeiten spürbar. Es ist davon auszugehen, dass es sich um zeitliche Verzögerungen handelt, so dass die entsprechenden Arbeiten bei einer Entspannung der Situation nachgeholt werden können.

Ausblick

Das erste Halbjahr 2020 zeigt, dass Poenina für schwierige Zeiten gerüstet ist und sich auch unter erschwerten Bedingungen im Markt behauptet. Sofern die Corona-Situation stabil bleibt, rechnet das Management für das zweite Halbjahr 2020 dank der Konsolidierung mit der Caleira Gruppe und dem üblicherweise umsatzstärkeren zweiten Semester mit einer deutlichen Steigerung der absoluten Finanzkennzahlen. Aufgrund der Unsicherheit betreffend der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen ist ein Ausblick auf das Gesamtjahr 2020 derzeit nach wie vor nicht möglich.

Halbjahresbericht 2020

Der Halbjahresbericht 2020 der poenina Gruppe kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.poenina.ch/finanzberichte

Über die poenina holding ag

Poenina ist eine führende Anbieterin von Leistungen in den Bereichen Gebäudetechnik und Gebäudehülle und per 29. Juni 2020 mit 26 Gesellschaften und über 1400 Mitarbeitenden an 36 Standorten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein präsent. Der Hauptsitz der poenina holding ag befindet sich im Glattpark (Opfikon). Im Geschäftsjahr 2019 hat die poenina Gruppe einen Betriebsertrag von CHF 253.2 Mio. und einen EBITDA von CHF 18.0 Mio. erwirtschaftet und 930 Mitarbeitende beschäftigt. Die poenina holding ag ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker PNHO, Valorennummer 12 252 764, ISIN CH0122527648).

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen hängen von gewissen Risiken und Unsicherheiten ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der poenina Gruppe. Die poenina Gruppe übernimmt ferner keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Medienmitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie gilt weder als (Emissions)prospekt im Sinne von Art. 35 des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder des per 1. Januar 2020 aufgehobenen Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts noch als Kotierungsprospekt im Sinne von Art. 27 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.