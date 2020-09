Der amerikanische Immobilienkonzern Macerich Company (ISIN: US5543821012, NYSE: MAC) wird den Aktionären am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,15 US-Dollar ausbezahlen. Record date war der 19. August 2020. Das Unternehmen kürzt seine Quartalsdividende somit um 70 Prozent nach zuvor 50 Cents pro Aktie. Macerich betreibt Shopping-Malls in den USA. Aktuell ist der Real Estate Investment Trust (REIT) an ...

