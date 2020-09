Hier geht es um eine Energiestory, die nur wenige kennen. Encavis arbeitet sowohl im Bereich Solar als auch in der Windkraft und verbreitert die Marge laut neuesten Studien, womit das Kursziel um 40 % steigt. Schauen Sie dafür in die heutige AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

ENCAVIS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de