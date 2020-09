Das Comeback des Dollars und die Erholungstendenz an den europäischen und asiatischen Aktienmärkten bremste den Goldpreis im frühen Dienstagshandel aus.Die Gewinnmitnahmen fallen aber relativ spärlich aus. Laut der Nachrichtenagentur Reuters ist in 22 von 50 US-Bundesstaaten die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen gestiegen. In Europa und Indien bereitet die Pandemie weiterhin große Sorgen. Ein Wechsel vom Aufwärts- in einen Abwärtstrend kann beim Goldpreis als relativ unwahrscheinlich eingestuft ...

