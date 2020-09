The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.09.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.09.2020Aktien1 CNE100004272 NongFu Spring Co. Ltd.2 CA47761A1075 JNC Resources Inc.3 US9663875089 Whiting Petroleum Corp.4 CA74359T2074 Prosper Gold Corp.5 US09072V5012 Biocept Inc.6 DE000A289VK4 Easy Software AG. Z.VerkAnleihen1 XS2228900556 Koninklijke FrieslandCampina N.V.2 US91282CAA99 America, United States of...3 NO0010887508 Secop Group Holding GmbH4 XS2213948529 CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 15 XS2228897158 Akelius Residential Property Financing B.V.6 DE000A282CA0 Daimler Canada Finance Inc.7 CH0564642095 New York Life Global Funding8 DE000HLB40H6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 9 US609207AW50 Mondelez International Inc.