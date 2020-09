CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.09.2020;Das Instrument WTEZ IE00BYQCZC44 WISDOMT.GERM.EQ.U.ETF EOA ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.09.2020

The instrument WTEZ IE00BYQCZC44 WISDOMT.GERM.EQ.U.ETF EOA ETF is traded ex capital adjustment on 08.09.2020

