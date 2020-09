DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 09.09.2020;Das Instrument NMM US6516391066 NEWMONT CORP. DL 1,60 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 08.09.2020 und ex Dividende/Zinsen am 09.09.2020

The instrument NMM US6516391066 NEWMONT CORP. DL 1,60 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 08.09.2020 and its ex-dividend/interest day on 09.09.2020

