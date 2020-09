Als meistgehandelte Aktie in Stuttgart ging es für Daimler gestern bis auf 45,27 Euro aufwärts. Erst in der letzten Woche besorgte sich der Autokonzern über eine grüne Anleihe frisches Geld in Höhe von einer Milliarde Euro. Mit den Erlösen soll der Wandel zur CO2-neutralen Produktion und Mobilität unterstützt werden. EUWAX ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...