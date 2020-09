Der heimische Markt konnte sich dank des Rückenwindes der großen europäischen Börsen verbessern, für den ATX brachte der Handel einen Zugewinn von 1,6%. Branchenseitig waren in Wien gestern vor allem Immobilientitel gefragt, für die es am Freitag teilweise noch kräftig nach unten gegangen war, Immofinanz konnte sich mit einem Plus von 3,7% deutlich erholen, auch die S Immo zeigte sich mit einem Zuwachs von 3,5% klar verbessert. Noch besser lief es für CA Immo, wo es um 3,9% nach oben ging, nachdem bekannt wurde, dass der heimische Konzern seine Schadenersatzklage gegen die Republik Österreich und das Land Kärnten wegen der Causa Buwog von einer Million auf zwei Milliarden Euro erhöht hat. Der Papier- und Kartonerzeuger Mayr-Melnhof ...

Den vollständigen Artikel lesen ...