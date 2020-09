Volkswagen möchte Tesla (WKN: A1CX3T) beim Bau von Elektroautos mittelfristig überholen. Das sind Schlagzeilen, die in den Zeitungen nach einem Interview des VW-Betriebsratschefs Bernd Osterloh mit der Welt am Sonntag erschienen. Konkret rechnete er vor, dass Tesla in drei Fabriken mit einer Kapazität von 300.000 bis 500.000 Autos zusammengerechnet zwischen 900.000 und 1,5 Millionen Stück ausstoßen könnte. Das sei ein Ziel, welches der mittlerweile weltweit führende Hersteller von Automobilen, Volkswagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...