Erstmalige Implementierung der integrierten IP/MPLS-Mikrowellentechnologie im Land

- Drahtloses mobiles Backhaul-Netz für LTE und 5G

CELCOM, ein führender Mobilfunkbetreiber in Malaysia, implementiert integrierte IP/MPLS-Dienste in seinem drahtlosen Backhaul-Netz mithilfe des von SIAE MICROELETTRONICA produzierten L3-Mikrowellensenders AGS20. Auf diese Weise soll die Leistungsfähigkeit derzeitiger LTE-Dienste und der demnächst einzuführenden 5G-Dienste gesteigert werden.

Celcom hat in sein Backhaul-Netz investiert, um die für die bevorstehende Einführung von 5G-Diensten erforderliche höhere Leistungsfähigkeit zu erzielen. Celcom und SIAE MICROELETTRONICA arbeiten seit über zehn Jahren zusammen und haben in jüngster Zeit wichtige Meilensteine erreicht, was den technischen Fortschritt des Netzes betrifft. Im Juli 2019 hat Celcom in einem 5G-Live-Versuch mit 4.500 Benutzern den ersten 10-Gbps-Millimeterwellen-Funksender des Landes, den ALFOplus80HDX eingeführt. Heute aktiviert Celcom die integrierte IP/MPLS-Engine des AGS20 zur Unterstützung von Layer-3-Services.

Darüber hinaus ist das Netzwerk für eine nahtlose Migration zu SDN (Software Defined Network) gerüstet, was die Einführung von Netzwerkanwendungen erleichtern wird, mit denen die Betriebszeit des Netzwerks maximiert, Übertragungsunterbrechungen minimiert und alle betrieblichen Eingriffe im Backhaul-Netz vereinfacht werden.

"SIAE MICROELETTRONICA ist seit der Einführung von 3G mit einschlägigen Produkten und einem umfangreichen Serviceangebot Partner von CELCOM für drahtlose Backhaul-Technologie", so Stefano Poli, President von SIAE Microelettronica Asia Pacific. Er führt weiter aus: "Die Intensivierung unserer Partnerschaft bei diesen Schlüsseltechnologien stärkt unsere Beziehung und das gegenseitige Vertrauen."

SIAE MICROELETTRONICA wird sich weiterhin auf die Unterstützung von CELCOM bei der Verteidigung seiner Spitzenposition für Netzinnovation in der Region konzentrieren und mit CELCOM bei der Entwicklung seines 5G-Übertragungsnetzes eng zusammenarbeiten.

Über SIAE MICROELETTRONICA

SIAE MICROELETTRONICA, führend im Bereich drahtloser Kommunikationstechnologie, bietet fortschrittliche Lösungen für Übertragung, Software und Netzwerkservices im Mikrowellen- und Millimeterwellenbereich. SIAE MICROELETTRONICA entwickelt und produziert HF-Komponenten in unternehmenseigenen HF-Labors und Reinraumanlagen. Dank der jüngsten Investitionen in SDN und KI/ML bietet das Unternehmen Mobilfunkbetreibern ein komplettes Toolkit für 5G-Backhaul. Info: www.siaemic.com.

