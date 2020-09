Die politische Aufarbeitung des Bilanzskandals bei Wirecard soll nach dem Willen der Opposition im Bundestag ein Untersuchungsausschuss übernehmen (DER AKTIONÄR berichtete). Grüne, Linke und FDP haben sich nun auf einen konkreten Auftrag geeinigt. Die Zeit drängt - noch in dieser Woche soll es losgehen. Im Wortlaut soll der Auftrag am Donnerstag (10. September) veröffentlicht werden, erklärte der FDP-Finanzpolitiker Florian Toncar am Montag. Bereits am Freitag dürfte er im Bundestag in erster Lesung ...

