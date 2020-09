Am deutschen Aktienmarkt scheint sich der Aufschwung von gestern heute Morgen noch ein Stück weit fortzusetzen. Kurz vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX +2,01% 0,3 Prozent höher gesehen bei nun 13.139 Punkten. Am Montag hatte der Leitindex unter anderem dank der Hoffnung auf eine weiter sehr lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zwei Prozent zugelegt und seine Schwäche an den Tagen ...

