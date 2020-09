Chance von 182 Prozent p.a. von Ingmar Königshofen - 08.09.2020, 09:00 Uhr Ein Schritt vor, ein Schritt zurück. In den vergangenen Wochen weilte der DAX in einer relativ engen Handelsspanne. Diese Seitwärtsbewegung könnte sich auch im laufenden September fortsetzen. Mit einem StayLow-Optionsschein auf den DAX kann man in nur kurzer Zeit eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Bestens gelaunt zeigte sich der DAX am gestrigen Montag zum Wochenauftakt. Der deutsche Leitindex kletterte um 2 Prozent und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...