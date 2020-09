Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handelstag starten. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsauftakt ein Plus von 0,3 Prozent.Die europäischen Leitbörsen waren ebenfalls höher indiziert. An den Aktienmärkten wartet man vor allem auf die Rückkehr der US-Marktteilnehmer. In New York startet die Handelswoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...