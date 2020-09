DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutsche Exporte wachsen im Juli stärker als erwartet

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Juli trotz der Pandemie kräftig gesteigert. Zudem war der Zuwachs stärker als erwartet. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 4,7 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 3,3 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte allerdings um 11,0 Prozent niedriger.

Deutsche Arbeitskosten steigen im zweiten Quartal um 1,9 Prozent

Die Arbeitskosten in Deutschland sind im zweiten Quartal 2020 saison- und kalenderbereinigt um 1,9 Prozent gegenüber dem ersten Quartal gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, erhöhte sich der Arbeitskostenindex im Vergleich zum vierten Quartal 2019, also dem Quartal vor Beginn der Einschränkungen durch die Pandemie in Deutschland, um 4,3 Prozent.

RKI: 1.499 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 252.298 angegeben - ein Plus von 1499 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 253.626 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9329 Todesfälle und damit vier mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9331 Tote.

Altmaier zweifelt Wirksamkeit von Russland-Sanktionen an

In der Diskussion um Maßnahmen gegen Russland nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Wirksamkeit von Sanktionen angezweifelt. Er kenne "keinen Fall", in dem ein Land wie Russland durch Sanktionen "zu einer Änderung seines Verhaltens bewegt" worden sei, sagte Altmaier in der ARD-Talksendendung hart aber fair.

Union verliert in Umfrage deutlich

Union und SPD haben in einer aktuellen Umfrage an Wählerzustimmung verloren. Die CDU/CSU verlor eineinhalb Punkte und kommt auf 35 Prozent. FDP (6,5 Prozent), Linke (8 Prozent) und Bündnis90/Die Grünen (18 Prozent) gewannen je einen halben Punkt hinzu, wie aus dem Insa-Meinungstrend für die Bild-Zeitung hervorgeht. SPD (16 Prozent) und AfD (11 Prozent) halten demnach ihre Werte aus der Vorwoche. Auch die sonstigen Parteien kommen zusammen erneut auf 5,5 Prozent.

Maschinenbau-Präsident kritisiert Auto-Politik der Bundesregierung

Vor dem Autogipfel am Dienstag hat der Präsident des deutschen Maschinenbauverbandes VDMA, Carl-Martin Welcker, die Auto-Politik der Bundesregierung kritisiert. "Das Hauptproblem der Autoindustrie sind die vielen staatlich gelenkten Eingriffe", sagte Welcker der Augsburger Allgemeinen. Vor allem die Fokussierung der Politik auf Elektroautos hält er für einen Fehler.

Maas fordert Aufklärung über Aufenthaltsort von belarussischer Oppositioneller

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat Aufklärung über den Aufenthaltsort und die Freilassung der mutmaßlich festgenommenen Oppositionellen Maria Kolesnikowa und weiterer politischer Gefangener in Belarus gefordert. "Wir sind in großer Sorge um Frau Kolesnikowa", sagte Maas der Bild-Zeitung. "Die fortgesetzten Verhaftungen und Repressionen, auch und vor allem gegen die Mitglieder des Koordinierungsrates, sind nicht hinnehmbar."

Zahl der Corona-Infektionen in Spanien auf mehr als ein halbe Million gestiegen

In Spanien ist die Zahl der Corona-Infektionsfälle auf mehr als eine halbe Million gestiegen. Seit dem Beginn der Pandemie wurden in Spanien insgesamt 525.549 Infektionen nachgewiesen, wie das Gesundheitsministerium in Madrid mitteilte. 29.516 Infizierte sind demnach mittlerweile gestorben.

Trump wirft Demokraten Schüren von Unsicherheit über Corona-Impfung vor

US-Präsident Donald Trump hat den oppositionellen Demokraten vorgeworfen, Unsicherheit über einen künftigen Corona-Impfstoff zu schüren. Die Aussagen der Opposition zu dem möglichen Serum seien "so gefährlich für unser Land", sagte Trump in einer Pressekonferenz. Er betonte, der von ihm bereits für die kommenden Monate in Aussicht gestellte Impfstoff werde "sehr sicher und sehr effektiv" sein.

Japans Wirtschaft im zweiten Quartal schwächer als erwartet

Die Wirtschaft Japans ist im zweiten Quartal stärker geschrumpft als ursprünglich geschätzt. Wie die Daten der japanischen Regierung zeigen, ging in dem Quartal das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 7,9 Prozent zum Vorquartal zurück, nachdem in der ersten Schätzung noch ein Minus von 7,8 Prozent genannt wurde. Bei dem realen BIP wird auch die Preisentwicklung berücksichtigt. Angesichts der hohen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie hielten die Konzerne sich mit ihren Ausgaben zurück.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Aug 0,7% - CBS

Niederlande Inflationsrate Juli war 1,7% - CBS

