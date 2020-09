VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA (8. September 2020) - Thoughtful Brands Inc. (CSE:TBI FWB: 1WZ1; OTCQB: PEMTF) (das "Unternehmen" oder "Thoughtful Brands"), ein international tätiges und auf natürliche Gesundheitsprodukte und den Internethandel spezialisiertes Technologieunternehmen, freut sich, die Gründung eines Joint Ventures mit der Firma Franchise Cannabis Corp.("Franchise") bekannt gegeben. Es geht dabei um den Verkauf und die Vermarktung von CBD-, Hanf- und Kosmetikprodukten des Herstellers Franchise in der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegen und dem Vereinigten Königreich (das "JV-Gebiet").

Beide Geschäftspartner sind zu gleichen Teilen am Joint Venture beteiligt. Franchise wird für die Beschaffung und die Abwicklung der Kundenbestellungen von seinen europäischen Produktionsanlagen aus verantwortlich zeichnen. Thoughtful Brands wird sich hingegen um das Marketing und die Infrastruktur für den Online-Handel im JV-Gebiet kümmern.

Franchise ist ein führendes, auf Europa fokussiertes Cannabis- und Pharmavertriebsunternehmen mit Sitz in Deutschland, das über zwei gemäß den Good Distribution Practices ("GDP") zertifizierte Vertriebseinrichtungen verfügt, in über 18 Länder exportiert und zurzeit ein Netz von über 1.500 Apotheken in Deutschland für den Verkauf von medizinischem Cannabis beliefert.

"Durch das Abkommen zwischen Thoughtful Brands und Franchise sind wir bestens gerüstet, um unsere Expansion in Europa fortzusetzen", freut sich Ryan Dean Hoggan, CEO von Thoughtful Brands. "Unser Marketing-Know-how gepaart mit der Auftragsabwicklung und dem Vertriebssystem von Franchise wird uns in die Lage versetzen, unsere Klientel zu erweitern und beachtliche Umsätze mit guten Renditen zu erwirtschaften. Dieses Joint Venture bietet Thoughtful Brands außerdem die Möglichkeit, das Modell, das uns in den Vereinigten Staaten so erfolgreich gemacht hat, zu duplizieren."

Gemäß der Transaktionsvereinbarung hat sich Franchise bereit erklärt, 500.000 Dollar in Aktien des Unternehmens zu investieren und im Rahmen einer Privatplatzierung Einheiten zu je 0,20 Dollar (die "Einheiten") zu zeichnen. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie von Thoughtful Brands (jede eine "Aktie") und einem (1) Aktienkaufwarrant (jeder ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie (jede eine "Warrant-Aktie") zum Preis von 0,28 Dollar pro Warrant-Aktie und kann innerhalb von vierundzwanzig (24) Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden. Thoughtful Brands wird anschließend 350.000 Dollar in das Joint Venture investieren. Dieser Betrag fließt in die Entwicklung des Geschäftsbetriebs und damit auch in die Erstfinanzierung der Markteinführung der Franchise-Produkte in Europa, wobei die umfangreichen Kompetenzen des Unternehmens im Online-Handel genutzt werden. Die Einheiten sind nach den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Über Thoughtful Brands Inc.

Thoughtful Brands Inc. ist ein auf den Internethandel spezialisiertes Technologieunternehmen, das nach natürlichen Gesundheitsprodukten forscht, diese entwickelt, und über verschiedene Marken in Nordamerika und Europa vermarktet und vertreibt. Durch laufende strategische Übernahmen hat sich das Unternehmen bereits ein solides Standbein sowohl im CBD-Markt als auch im wachstumsstarken Markt für psychedelische Arzneimittel geschaffen. Thoughtful Brands ist Inhaber und Betreiber einer 110.000 Quadratfuß großen Produktionsanlage in Radebeul (Deutschland), wo ein hochqualifiziertes Team im Rahmen von klinischen Studien natürlich vorkommendes Psilocybin sowie weitere, in Psychedelika enthaltene Wirkstoffen für die Behandlung der Opiatabhängigkeit untersucht. Gleichzeitig werden zukünftige Geschäftschancen zur Herstellung von markenrechtlich geschützten Psilocybinprodukten sondiert.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

THOUGHTFUL BRANDS INC.

Ryan Hoggan

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen werden die Leser ersucht, sich an Joel Shacker, President des Unternehmens, unter der Telefonnummer +1 604.423.4733 oder per E-Mail an info@thoughful-brands.com zu wenden.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, die von der Unternehmensführung erstellt wurde.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze, einschließlich seiner Pläne zur Entwicklung eines Joint Ventures mit Franchise Cannabis Corp. und alle damit verbundenen Investitionen in das Joint Venture. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Englische OriginalmeldungDie übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:Übersetzung

