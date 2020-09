Zum 01.09.2020 hat die MSIG Insurance Europe AG (MSIGEU) Yoshio Motohashi in den Vorstand berufen. In dieser Position folgt er auf Akihiko Ikeno, der sein Amt als Mitglied des Vorstands niederlegt und zum Mutterunternehmen der MSIJ in Japan zurückkehrt. Dort wird Ikeno das International Business Department ...

