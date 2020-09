Die Wiener Börse ist am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Der österreichische Leitindex ATX stieg um 0,31 Prozent auf 2.258,68 Punkte.Die europäischen Leitbörsen eröffneten ebenfalls leicht im Plus. An den Märkten wartet man derzeit vor allem auf eine Rückkehr der US-Investoren. Aufgrund eines Feiertages waren am Montag die Börsen in New York geschlossen geblieben. Die ...

