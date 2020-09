Die Aktie von ProSiebenSat.1 steht am Dienstag im Fokus, nachdem das Unternehmen am Montag seine Pläne für die Dating-Sparte veröffentlicht hat. Nach dem grünen Licht der Kartellbehörden für die 500 Millionen Dollar schwere Übernahme der Meet Group will der MDAX-Konzern einen führenden Anbieter im Online-Dating-Markt schmieden und 2022 an die Börse bringen. Technisch betrachtet macht die Aktie eine sehr gute Figur.ProSieben wird seine Marken Parship, ElitePartner und eharmony mit dem US-App-Entwickler ...

