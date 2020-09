Unterföhring (ots) - 8. September 2020. Was macht einen Menschen zum Mörder? Seine Erziehung? Sein Umfeld? Seine Veranlagung? "Prodigal Son - Der Mörder in Dir", der erfolgreiche Crime-Zuwachs am Super-Serien-Donnerstag in SAT.1, geht diesen Fragen auf die Spur: Malcolm Bright (Tom Payne) ist angesehener Kriminalpsychologe, FBI-Profiler und Sohn des inhaftierten Serienmörders Dr. Martin Whitly (Michael Sheen) alias "Der Chirurg". Als Kind war Malcolm dafür verantwortlich, dass die Polizei seinen Vater überführte und verhaftete. Lösten diese Ereignisse Malcolms Faszination für Gewaltverbrechen aus? Als ein Nachahmer die Serienmorde seines Vaters kopiert, wird Malcolm vom New York Police Department rekrutiert. Um dem neuen Serienmörder auf die Spur zu kommen, nimmt der Profi nach zehn Jahren Funkstille Kontakt mit seinem Vater auf. Doch das reißt tiefe Wunden in ihm auf und setzt mörderische Gedanken frei ... "Prodigal Son" lief in den USA sehr erfolgreich und wurde bereits für eine zweite Staffel verlängert. Der außergewöhnliche Titel der Serie bezieht sich auf das biblische Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lukasevangelium 15,11-32). Es erzählt die Geschichte eines Vaters, der seinen Sohn nach einer Zeit der Entfremdung zurückgewinnt ... SAT.1 zeigt "Prodigal Son - Der Mörder in Dir" ab Donnerstag, 10. September 2020, ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen als Free-TV-Premiere.Alle Folgen zeitgleich zur TV-Ausstrahlung auch auf www.joyn.de. Folge verpasst? Die aktuelle Folge von "Prodigal Son" steht nach der TV-Ausstrahlung auf www.sat1.de 30 Tage lang in voller Länge zum kostenlosen Abruf bereit.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SECommunications & PR News, Sports, Factual & FictionStella LosackerTel. +49 (89) 9507-1168Stella.Losacker@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Alwine MärzTel. +49 (89) 9507-1141Alwine.Maerz@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4700452