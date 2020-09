Köln/Berlin (ots) - Am 1. Oktober 2020 wird Uwe Martin Fichtmüller (55) seinen Dienst als neuer Bundesgeschäftsführer beim Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. antreten.Der studierte Gerontologe leitete 16 Jahre lang den ASB-Landesverband Sachsen und hatte zuvor verschiedene Positionen beim PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband im Landesverband Sachsen inne, zuletzt als ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender sowie in den 1990er Jahren als stellv. Vorstandsvorsitzender des ASB-Ortsverbandes Chemnitz und Umgebung e. V. Fichtmüller ist gebürtiger Thüringer, wohnt in Dresden, ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.Uwe Martin Fichtmüller folgt auf Ulrich Bauch, der den ASB nach fast fünfjähriger Amtszeit auf eigenen Wunsch verlassen hat. Der ASB-Bundesvorsitzende Knut Fleckenstein erklärt zum Führungswechsel: "Mit Uwe Martin Fichtmüller konnten wir einen neuen Bundesgeschäftsführer gewinnen, der als Hauptgeschäftsführer gemeinsam mit Edith Wallmeier und Dr. Marcus Kreutz das Führungsteam bilden wird. Ich freue mich und wünsche allen dreien viel Erfolg für die zukünftige Arbeit." Edith Wallmeier war bisher als Abteilungsleiterin für Einsatzdienste beim ASB-Bundesverband tätig, Dr. Marcus Kreutz als stellv. ASB-Bundesgeschäftsführer und Justiziar."Diese Teamvariante wird uns neue Möglichkeiten eröffnen, auf die ich freudig gespannt bin", sagte Fichtmüller nach seiner Ernennung. "Ich freue mich ebenso auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in den beiden Bundesgeschäftsstellen Berlin und Köln, deren Arbeit ich in den zurückliegenden 16 Jahren kennen- und schätzenlernen durfte."Der ASB Deutschland e.V. mit seinen 1,36 Millionen Mitgliedern, rund 41.000 hauptamtlichen sowie über 20.000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 338 Gliederungen und GmbHs, heißt Uwe Martin Fichtmüller herzlich willkommen.Pressekontakt:Alexandra ValentinoStabsstelle Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Tel: 0221/47605-324E-Mail: a.valentino@asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6532/4700494